В Одессе сократят количество общественного транспорта

В Одессе из-за проблем в энергоснабжении увеличат интервал движения общественного электротранспорта.

Источник фото: odesacityofficial

Со среды, 5 июня, из-за проблем в энергетической отрасли КП «Одесгорэлектротранс» сократит количество рейсов трамваев и троллейбусов на маршруты города. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Одессы.

«Учитывая тяжелое состояние в энергетике, вызванное атаками врага по энергетическому комплексу страны, для уменьшения нагрузки на энергосистему с 5 июня КП „Одесгорэлектротранс“ существенно сокращает выпуск трамваев и троллейбусов на маршруты города», - говорится в сообщении.

Жителей Одессы просят планировать поездки заблаговременно, поскольку увеличится интервал движения общественного электротранспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.