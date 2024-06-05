ВККС визнала, що суддя ВАКС вказала у декларації доброчесності неповну інформацію щодо дій в умовах конфлікту інтересів

Ініціатором заяви щодо судді ВАКС Тетяни Крикливої стала засуджена нею фігурантка кримінального провадження.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 4 червня 2024 року визнала підтвердженою інформацію про недостовірність або неповноту тверджень, указаних суддею Вищого антикорупційного суду Тетяною Крикливою (Гавриленко) в декларації доброчесності судді за 2019 рік.

Автором заяви щодо судді ВАКС став адвокат Микола Мягков, який діяв в інтересах Олесі Левочко – колишнього начальника служби орендних відносин аеропорту «Бориспіль».

1 березня 2023 року колегія суддів ВАКС (головуюча – суддя Тетяна Криклива) визнала винною Олесю Левочко, а також колишнього генерального директора та першого заступника генерального директора аеропорту «Бориспіль» (у 2014-2019 роках) Євгенія Дихне у зловживанні службовим становищем та нанесенні підприємству збитків у розмірі 15,7 млн. гривень.

Євгенія Дихне та Олесю Левочко було засуджено відповідно до 5 та 4 років позбавлення волі.

Як повідомив під час засідання колегії ВККС Павло Мягков, претензії виникли щодо коректності заповнення суддею ВАКС пункту 8 декларації доброчесності судді, в якому зазначено наступне - «випадків наявності потенційного та/або реального конфлікту інтересів у моїй діяльності не було».

Адвокат зазначив, що будучи головою житлово-побутової комісії ВАКС (з 3 вересня 2019 року) Тетяна Криклива у 2019 році брала участь у розгляді питань, які стосувалися надання суддям ВАКС службового житла.

Під час засідань житлово-побутової комісії ВАКС Тетяна Криклива тричі заявляла про самовідводи у випадках, коли розглядалися питання щодо надання житла самій судді Тетяні Крикливій та її чоловіку Віталію Крикливому, який також є суддею ВАКС.

Однак у декларації доброчесності судді за 2019 році Тетяна Криклива чомусь не зазначила про те, що під час діяльності на посаді голови житлово-побутової комісії ВАКС її доводилося діяти в умовах конфлікту інтересів.

При цьому вже у 2020 році Тетяна Криклива в новій декларації доброчесності судді вже зазначила про те, що їй все ж таки довелося, як голові житлово-побутової комісії ВАКС, діяти в умовах потенційного конфлікту інтересів, хоча він і був належним чином врегульований.

Таким чином, на думку адвоката, факти самовідводів судді свідчать про те, що під час засідань житлово-побутової комісії ВАКС, їй все ж таки доводилося діяти в умовах конфлікту інтересів, про що сама суддя чомусь не зазначила у своїй декларації доброчесності за 2019 рік.

Відтак, на думку адвоката, ВККС, а потім і Вища рада правосуддя, мають надати оцінку вчинку судді, яка вказала недостовірну або неповну інформацію у своїй декларації доброчесності.

У свою чергу Тетяна Криклива повідомила ВККС, що порушень вимог антикорупційного законодавства вона не допускала, конфлікту інтересів також не допускала, помилок при заповненні декларації доброчесності судді у неї не було.

Втім, 4 червня ВККС все ж визнала підтвердженою інформацію про недостовірність тверджень, зазначених суддею Тетяною Крикливою у декларації доброчесності судді за 2019 рік.

Разом з тим, колегія ВККС встановила відсутність підстав для звернення до Вищої ради правосуддя стосовно притягнення судді ВАКС до дисциплінарної відповідальності.

Таким чином, хоча дисциплінарне стягнення не загрожує Тетяні Крикливій, однак не виключено, що рішення ВККС може позначитися на перспективах її участі у конкурсі на посаду судді Апеляційної палати ВАКС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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