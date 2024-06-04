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Українці в селах матимуть зв’язок та 4G-інтернет: Рада прийняла за основу законопроект

20:56, 4 червня 2024
Рада прийняла за основу законопроект щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури.
Українці в селах матимуть зв’язок та 4G-інтернет: Рада прийняла за основу законопроект
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Верховна Рада України прийняла за основу законопроект №9549 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури.

Законопроект має на меті полегшити отримання постачальниками електронних комунікаційних послуг прав на користування земельними ділянками для розгортання та експлуатації електронних мереж.

Спрощена процедура надання прав на земельні ділянки має сприяти розвитку та покращенню покриття населення України мережами зв’язку четвертого покоління (4G) та мобільним високошвидкісним Інтернетом. Очікується, що ці зміни сприятимуть покриттю національних та міжнародних автошляхів, сільської місцевості, а також залізничних шляхів мережами 4G.

В результаті реалізації цього закону планується покриття додаткових 1600 км автошляхів мережами 4G, що дозволить забезпечити або покращити доступ до мереж для понад 100 тисяч абонентів у віддалених регіонах. Також передбачається покриття мобільним зв’язком 1500 населених пунктів у сільській місцевості, де наразі відсутній мобільний зв’язок, і де проживають 600 тисяч осіб.

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