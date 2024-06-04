В Україні найважча за останні дні ситуація з електрикою, – гендиректор Yasno

Через проблеми в енергетичній сфері українцям варто очікувати й надалі відключень світла.

В Україні у вівторок, 4 червня, була найважча ситуація в енергетичній сфері. Дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж усієї доби і завтра. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

«Сьогодні була найважча ситуація з електрикою за останні кілька останніх днів. Завтра знову з обмеженнями цілий день. Якщо будемо перевищувати їх, то і з екстреними теж», – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, у Києві діють екстрені відключення світла.

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