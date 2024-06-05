Дело хищения электроэнергии «Укрэнерго»: адвоката задержали на попытке подкупа САП и НАБУ

Адвокат пытался подкупить прокуроров САП и детективов НАБУ для передачи уголовного производства в другой орган досудебного расследования.

Адвоката одного из столичных адвокатских объединений разоблачили на попытке дать взятку в размере 200 тысяч долларов США прокурорам САП и детективам НАБУ.

В САП сообщили, что адвокат пытался подкупить правоохранителей, чтобы те приняли решение о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного в другой орган досудебного расследования. Это производство касается дела о завладении электроэнергией ЧАО «НЭК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн гривен.

Действия адвоката были квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). По решению следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) сейчас проводятся обыски на рабочем месте адвоката и по месту его жительства с участием представителей Совета адвокатов.

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