США вимагають від ЄС гарантій щодо санкцій задля надання кредиту Україні на $50 млрд

США пропонують Україні кредит на 50 млрд доларів за умови введення безстрокових санкцій ЄС проти росії.

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США готові надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів США, якщо Європейський Союз погодиться продовжити антиросійські санкції на невизначений термін. Кредит буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених російських активів, повідомляє Financial Times.

Цю пропозицію планують обговорити сьогодні на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС. Зараз санкції Євросоюзу проти росії продовжуються кожні півроку.

Деталі кредиту, такі як відсоткова ставка, терміни оплати та механізм видачі, ще належить уточнити.

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