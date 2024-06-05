После завершения регистрации CAB-LA будет доступен в Киеве и Львове.

Украина получила инновационный препарат доконтактной профилактики ВИЧ. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, речь идет об инъекционном каботегравире длительного действия (CAB-LA).

Украина стала одной из 5 стран-партнеров Чрезвычайной инициативы Президента США по оказанию помощи в глобальной борьбе с ВИЧ/СПИДом в мире (PEPFAR), которая получила такое лекарство.

CAB-LA – это новый антиретровирусный препарат для профилактики ВИЧ (PrEP). Его главное преимущество – длительное действие, позволяющее принимать препарат реже, чем ежедневные таблетки. Это означает меньше хлопот для пациентов и больше комфорта в повседневной жизни.

В Минздраве добавляют, что после завершения регистрации CAB-LA будет доступен в Киеве и Львове.

«За последние три года количество людей, получающих доконтактную профилактику ВИЧ в Украине, выросло втрое. Это означает, что все больше наших граждан имеют доступ к необходимой защите. Сейчас антиретровирусные препараты получают 118348 украинцев, еще 7943 получают лечение в странах ЕС», - отметили в Минздраве.

Ранее мы писали, что в 2023 году медики взяли под наблюдение более 11,5 тысяч украинцев из ВИЧ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.