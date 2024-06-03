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В Украине в прошлом году зафиксировано почти 13 тысяч положительных тестов на ВИЧ, — Центр общественного здоровья

18:31, 3 июня 2024
В 2023 году медики взяли под наблюдение более 11,5 тысяч украинцев из ВИЧ.
В Украине в прошлом году зафиксировано почти 13 тысяч положительных тестов на ВИЧ, — Центр общественного здоровья
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В 2023 году количество обследований на ВИЧ в медицинских учреждениях Украины увеличилось на 39,6% по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году было проведено более 2 миллионов тестов на ВИЧ, из которых около 13 тысяч пациентов получили положительный результат. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 1 января 2024 года было выявлено 12 925 положительных результатов тестирования на ВИЧ. Результативность тестирования составляет 0,6% по сравнению с 0,9% в 2022 году. Объем использования быстрых тестов на ВИЧ составляет 56% против 42% в 2022 году", - рассказали в Центре. 

В прошлом году медики взяли под наблюдение более 11,5 тысячи украинцев с установленным диагнозом "ВИЧ-инфекция", а более 10 тысяч человек назначили антиретровирусную терапию.

Количество тестирований на ВИЧ по инициативе медработника выросло на 4% (25% в 2023 году против 21% в 2022 году). На 2% возросло количество обращений пациентов по собственной инициативе (17% в 2023 году против 15% в 2022).

Среди общего количества обследованных на ВИЧ в 2023 году 8% - беременные женщины, а еще 8% - представители "ключевых групп по инфицированию ВИЧ".

К "ключевым группам" по инфицированию ВИЧ относятся:

  • половые партнеры и партнерши ВИЧ-положительных людей;
  • люди, употребляющие наркотики инъекционно;
  • мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами;
  • люди, оказывающие сексуальные услуги;
  • лица, содержащиеся в учреждениях исполнения наказаний и предварительного заключения;
  • лица, уволенные из учреждений исполнения наказаний;
  • трансгендерные люди (это понятие в Украине впервые добавили в нормативный акт в 2023 году).

По результатам первого квартала 2024 года количество услуг по тестированию на ВИЧ в Украине выросло на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а также на 111,8% по сравнению с 2022 годом. Общая результативность тестирования на ВИЧ в первом квартале 2024 года снизилась (0,5% по сравнению с 0,8% в 2023 году), поскольку значительно увеличился объем тестирований.

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