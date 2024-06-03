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В Україні торік зафіксовано майже 13 тисяч позитивних тестів на ВІЛ, — Центр громадського здоров’я

18:31, 3 червня 2024
У 2023 році медики взяли під нагляд понад 11,5 тисячі українців з ВІЛ.
В Україні торік зафіксовано майже 13 тисяч позитивних тестів на ВІЛ, — Центр громадського здоров’я
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У 2023 році кількість обстежень на ВІЛ у медичних закладах України збільшилася на 39,6% порівняно з попереднім роком. Минулого року було проведено понад 2 мільйони тестів на ВІЛ, з яких майже 13 тисяч пацієнтів отримали позитивний результат. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

"Станом на 1 січня 2024 року, було виявлено 12 925 позитивних результатів тестування на ВІЛ. Результативність тестування становить 0,6% порівняно з 0,9% у 2022 році. Обсяг використання швидких тестів для тестування на ВІЛ становить 56% проти 42% у 2022 році", - розповіли у Центрі. 

Торік медики взяли під нагляд понад 11,5 тисячі українців зі встановленим діагнозом "ВІЛ-інфекція", а понад 10 тисячам людей призначили антиретровірусну терапію.

Кількість тестувань на ВІЛ за ініціативою медпрацівника зросла на 4% (25% у 2023 році проти 21% у 2022 році). На 2% зросла кількість звернень пацієнтів за власною ініціативою (17% у 2023 році проти 15% у 2022).

Серед загальної кількості обстежених на ВІЛ у 2023 році 8% - вагітні жінки, а ще 8% - представники "ключових груп щодо інфікування ВІЛ".

До "ключових груп" щодо інфікування ВІЛ належать:

  • статеві партнери та партнерки ВІЛ-позитивних людей;
  • люди, які вживають наркотики ін'єкційно;
  • чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками;
  • люди, які надають сексуальні послуги;
  • особи, яких утримують в установах виконання покарань і попереднього ув’язнення;
  • особи, звільнені з установ виконання покарань;
  • трансгендерні люди (це поняття в Україні вперше додали до нормативного акту у 2023 році).

За результатами першого кварталу 2024 року, кількість послуг із тестування на ВІЛ в Україні зросла на 39,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, а також на 111,8% у порівнянні з 2022 роком. Загальна результативність тестування на ВІЛ у першому кварталі 2024 року знизилася (0,5% у порівнянні з 0,8% 2023 року), оскільки значно збільшився обсяг тестувань.

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