У Львові рятувальникам довелося витягувати чоловіка із фонтану

Чоловік упав у фонтан і травмувався.

Джерело фото: dsns.gov.ua

У Львові рятувальники врятували чоловіка, який впав у фонтан та отримав травми. Про це повідомили в ДСНС. Їм надійшло повідомлення про нещасний випадок, після чого вони вирушили на місце події.

Після прибуття на місце рятувальники швидко витягнули потерпілого із фонтану та передали його медичним працівникам, які забезпечили йому першу медичну допомогу. Потім постраждалий був доставлений до лікарні для подальшого лікування.

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