рф використовує кілька способів, щоб зірвати Саміт миру, — Дмитро Кулеба

Глава МЗС Кулеба зазначив, що найбільше протидії мирному саміту кремль чинить серед країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що росія здійснює дії щодо підриву проведення Глобального саміту миру серед країн Азії, Африки та Латинської Америки. Про це він сказав під час брифінгу з естонським колегою Маргусом Цакхною.

Кулеба зазначив, що чим сильнішою є протидія, тим вагомішою є ініціатива.

"Якби саміт у Швейцарії був пересічною подією, то, напевно, ми б не бачили такої системної роботи з боку Москви по всьому світу з метою підриву його проведення… Де ведеться ця підривна робота? Здебільшого в Азії, Африці та Південній Америці, – пояснив він.

Кулеба перерахував кілька підривних методів, які використовує рф.

Перший – дискредитація заходу шляхом розсилки листів, публічних заяв та проведення закритих зустрічей з метою довести країнам, що “Саміт миру не має жодного значення”.

Другий – спроба переконати низку країн не брати участі та не їхати до Швейцарії 15-16 червня.

"Третій вид підривної діяльності, яка ведеться, це намагання переконати ті країни, які вже підтвердили свою участь і не відмовляються від неї, приїхати на саміт на максимально низькому рівні", – продовжив Кулеба.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, а деякі держави навіть стали допомагати агресору в цих намірах.

Зеленський звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто.

У Білому домі підтверджують участь США у Саміті миру, але не кажуть, хто поїде.

Більше 100 країн підтвердили участь у Саміті миру.

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