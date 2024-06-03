Практика судів
  1. В Україні

рф використовує кілька способів, щоб зірвати Саміт миру, — Дмитро Кулеба

18:11, 3 червня 2024
Глава МЗС Кулеба зазначив, що найбільше протидії мирному саміту кремль чинить серед країн Африки, Азії та Латинської Америки.
рф використовує кілька способів, щоб зірвати Саміт миру, — Дмитро Кулеба
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що росія здійснює дії щодо підриву проведення Глобального саміту миру серед країн Азії, Африки та Латинської Америки. Про це він сказав під час брифінгу з естонським колегою Маргусом Цакхною.

Кулеба зазначив, що чим сильнішою є протидія, тим вагомішою є ініціатива. 

"Якби саміт у Швейцарії був пересічною подією, то, напевно, ми б не бачили такої системної роботи з боку Москви по всьому світу з метою підриву його проведення… Де ведеться ця підривна робота? Здебільшого в Азії, Африці та Південній Америці, – пояснив він.

Кулеба перерахував кілька підривних методів, які використовує рф.

Перший – дискредитація заходу шляхом розсилки листів, публічних заяв та проведення закритих зустрічей з метою довести країнам, що “Саміт миру не має жодного значення”.

Другий – спроба переконати низку країн не брати участі та не їхати до Швейцарії 15-16 червня.

"Третій вид підривної діяльності, яка ведеться, це намагання переконати ті країни, які вже підтвердили свою участь і не відмовляються від неї, приїхати на саміт на максимально низькому рівні", – продовжив Кулеба.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, а деякі держави навіть стали допомагати агресору в цих намірах.

Зеленський звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто.

У Білому домі підтверджують участь США у Саміті миру, але не кажуть, хто поїде.

Більше 100 країн підтвердили участь у Саміті миру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа БЕБ, аудит НАБУ, створення ВАСУ та зміни до КПК – які питання назвали пріоритетними в МВФ

НАБУ чекає аудит, а БЕБ – реформа – про що розповіли у МВФ.

На вакантну посаду члена ВККС є 28 претендентів: список

Серед кандидатів - судді Верховного Суду, ВАКС, місцевих судів та судді у відставці.

Постанова Кабміну про застосунок Резерв+ існує, але опублікована не буде, що залишає під питанням його правовий статус

Комунікаційник з команди заступниці міністра оборони з питань цифровізації привідкрив завісу таємниці, чому постанову про Резерв+ так і не опублікували, та який правовий статус має застосунок.

Артем Ситник звільнився з НАЗК

Колишній директор НАБУ, який займав останнім часом посаду заступника голови НАЗК Артем Ситник залишив посаду.

За невиконання вимог посадових осіб Військовій поліції штрафуватимуть до 17 тисяч грн

В Україні створять новий орган – Військову поліцію, за невиконання запитів та вимог якої зможуть оштрафувати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео