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рф использует несколько способов, чтобы сорвать Саммит мира, - Дмитрий Кулеба

18:11, 3 июня 2024
Глава МИД Кулеба отметил, что больше всего противодействия мирному саммиту кремль оказывает среди стран Африки, Азии и Латинской Америки.
рф использует несколько способов, чтобы сорвать Саммит мира, - Дмитрий Кулеба
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что россия предпринимает действия по подрыву проведения Глобального саммита мира среди стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом он сказал на брифинге с эстонским коллегой Маргусом Цакхной.

Кулеба отметил, что чем сильнее противодействие, тем более весома инициатива.

"Если бы саммит в Швейцарии был рядовым событием, то, наверное, мы бы не видели такой системной работы со стороны Москвы по всему миру с целью подрыва его проведения… Где ведется эта подрывная работа? В основном в Азии, Африке и Южной Америке", - пояснил он.

Кулеба перечислил несколько подрывных способов, которые использует рф.

Первый – дискредитация мероприятия путем рассылки писем, публичных заявлений и проведения закрытых встреч с целью доказать странам, что «Саммит мира не имеет никакого значения».

Второй – попытка убедить ряд стран не участвовать и не ехать в Швейцарию 15-16 июня.

"Третий вид ведущейся подрывной деятельности это попытка убедить те страны, которые уже подтвердили свое участие и не отказываются от нее, приехать на саммит на максимально низком уровне", - продолжил Кулеба.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, а некоторые государства даже стали помогать агрессору в этих намерениях.

 Зеленский обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.

В Белом доме подтверждают участие США в Саммите мира, но не говорят, кто поедет.

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