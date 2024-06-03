Дональд Трамп согласится сесть в тюрьму в случае тюремного приговора, — CNN

Экс-президент США Дональд Трамп о возможном заключении: Я не против.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он «не прочь отсидеть потенциальный тюремный срок или находиться под домашним арестом» после того, как он был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Об этом пишет CNN.

"Меня это устраивает", — сказал Трамп, когда его спросили о потенциальных наказаниях.

Экс-президент США считает, что если его действительно посадят в тюрьму, он "не уверен, что общественность это выдержит".

"Я думаю, что общественности будет трудно это выдержать, знаете, в определенный момент наступает переломный момент", – сказал Трамп.

Напомним, что присяжные в суде Нью-Йорка признали Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы в 130 тысяч долларов, выплаченной бывшей актрисе кино для взрослых Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года.

Процесс был историческим — Трамп стал первым бывшим президентом, признанным виновным в уголовном преступлении.

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