Украинские предприниматели получат шанс работать в Европе по программе обмена

Молодые украинские предприниматели могут поехать в одну из 27 стран ЕС, чтобы обменяться опытом с иностранными коллегами.

Молодые украинские предприниматели имеют возможность участвовать в программе профессионального и творческого обмена со странами Европы, которая реализуется при поддержке House of Europe.

В течение трех месяцев участники будут иметь возможность работать рядом с опытными предпринимателями в Европе. Они могут выбрать одну из 27 стран ЕС, а также Албанию, Боснию и Герцеговину, Лихтенштейн, Исландию, Норвегию, Косово, Черногорию, Северную Македонию, Сербию, Молдову или Турцию.

Участникам гарантируется ежемесячная стипендия для покрытия расходов на проезд, проживание и другие базовые расходы. Во время обучения они смогут построить сеть потенциальных партнеров, поставщиков и клиентов в Европе, получить практический опыт, персонализированные советы, обмен идеями и понимание особенностей ведения бизнеса на европейских рынках.

Программа открыта для предпринимателей, которые стремятся создать собственный бизнес, имеют не более трех лет предпринимательского опыта и владеют английским языком на уровне В2 или выше.

Для участия необходимо подать онлайн-заявку до 30 июня. Организаторы свяжутся с кандидатами в течение двух недель и предоставят инструкции по подготовке необходимых документов.

Продолжительность обмена определяется индивидуально и может составлять от одного до трех месяцев, в зависимости от возможностей и желания каждого участника.

Важно отметить, что в условиях военного положения в Украине действуют ограничения на выезд мужчин за границу, поэтому получение разрешения на пересечение границы лежит на ответственности самого участника.

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