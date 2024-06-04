Обещали социальную помощь, а похитили 40 тысяч гривен: полиция расследует мошенничество в Интернете

Жительница Ивано-Франковска повелась на фейковое сообщение о социальной помощи и ввела свои банковские данные и пароли.

Полиция Прикарпатья ведет расследование относительно мошенничества, связанного с предоставлением социальной помощи во время войны. Жительница Ивано-Франковска потеряла 40 тысяч гривен, доверившись объявлению о помощи для граждан во времена войны. Оказалось, что ссылка, по которой перешла женщина, была фейковой. Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

После того, как жительница областного центра ввела свои банковские данные и пароли на указанном сайте, с ее счета было списано 40 тысяч гривен. Потерпевшая обратилась в полицию, и уголовное производство уже начато по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными при реагировании на подобные объявления и ни при каких обстоятельствах не предоставлять личные данные и данные банковских карт через сеть. Это напоминается, что обычно социальная помощь не рекламируется в социальных сетях и любые подобные предложения являются мошенническими.

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