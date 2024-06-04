Обіцяли соціальну допомогу, а викрали 40 тисяч гривень: поліція розслідує шахрайство в Інтернеті

Жителька Івано-Франківська повелася на фейкове повідомлення про соціальну допомогу та ввела свої банківські дані та паролі.

Поліція Прикарпаття веде розслідування щодо шахрайства, пов'язаного з наданням соціальної допомоги під час війни. Жителька Івано-Франківська втратила 40 тисяч гривень, довірившись оголошенню про допомогу для громадян у часи війни. Виявилося, що посилання, за яким перейшла жінка, було фейковим. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Після того, як мешканка обласного центру ввела свої банківські дані та паролі на вказаному сайті, з її рахунку було списано 40 тисяч гривень. Потерпіла звернулася до поліції, і кримінальне провадження вже розпочато за цим фактом. Співробітники правоохоронних органів звертаються до громадян з проханням бути обережними при реагуванні на подібні оголошення та ні за яких обставин не надавати особисті дані та дані банківських карт через мережу. Це нагадується, що зазвичай соціальна допомога не рекламується у соціальних мережах та будь-які подібні пропозиції є шахрайськими.

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