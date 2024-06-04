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4 мільйони гривень збитків через службову недбалість: на Дніпропетровщині судитимуть службовця ДСНС

07:00, 4 червня 2024
Обвинувачений заключив договір з товариством про закупівлю автопідіймача, однак не забезпечив контроль правильності використання бюджетних коштів.
4 мільйони гривень збитків через службову недбалість: на Дніпропетровщині судитимуть службовця ДСНС
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На Дніпропетровщині судитимуть начальника одного із загонів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальника одного з пожежно-рятувальних загонів ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що обвинувачений заключив договір з товариством про закупівлю автопідіймача на загальну суму майже 55 млн грн.

Службовець належним чином не забезпечив контроль правильності використання бюджетних коштів.

Через недбалість обвинуваченого держава зазнала збитків на понад 4 млн грн.

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