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4 миллиона гривен убытков из-за служебной халатности: на Днепропетровщине будут судить служащего ГСЧС

07:00, 4 июня 2024
Обвиняемый заключил договор с обществом о закупке автоподъемника, однако не обеспечил контроль правильности использования бюджетных средств.
4 миллиона гривен убытков из-за служебной халатности: на Днепропетровщине будут судить служащего ГСЧС
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В Днепропетровской области будут судить начальника одного из отрядов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении начальника одного из пожарно-спасательных отрядов ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Установлено, что обвиняемый заключил договор с обществом о закупке автоподъемника на общую сумму около 55 млн грн.

Чиновник должным образом не обеспечил контроль правильности использования бюджетных средств.

Из-за халатности обвиняемого государство понесло убытки более чем на 4 млн грн.

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