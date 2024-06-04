Українські підприємці отримають шанс працювати в Європі за програмою обміну

Молоді українські підприємці можуть поїхати в одну з 27 країн ЄС, щоб обмінятися досвідом з іноземними колегами.

Молоді українські підприємці мають можливість брати участь у програмі професійного та творчого обміну з країнами Європи, яка реалізується за підтримки House of Europe.

Протягом трьох місяців учасники матимуть можливість працювати поруч із досвідченими підприємцями в Європі. Вони можуть обрати одну з 27 країн ЄС, а також Албанію, Боснію та Герцеговину, Ліхтенштейн, Ісландію, Норвегію, Косово, Чорногорію, Північну Македонію, Сербію, Молдову або Туреччину.

Учасникам гарантується щомісячна стипендія для покриття витрат на проїзд, проживання та інші базові витрати. Під час навчання вони матимуть змогу побудувати мережу потенційних партнерів, постачальників і клієнтів у Європі, отримати практичний досвід, персоналізовані поради, обмін ідеями та розуміння особливостей ведення бізнесу на європейських ринках.

Програма відкрита для підприємців, які прагнуть створити власний бізнес, мають не більше трьох років підприємницького досвіду та володіють англійською мовою на рівні В2 або вище.

Для участі необхідно подати онлайн-заявку до 30 червня. Організатори зв'яжуться з кандидатами протягом двох тижнів та нададуть інструкції щодо підготовки необхідних документів.

Тривалість обміну визначається індивідуально і може становити від одного до трьох місяців, залежно від можливостей та бажання кожного учасника.

Важливо зазначити, що в умови воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон, тому отримання дозволу на перетин кордону лежить на відповідальності самого учасника.

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