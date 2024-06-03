Практика судів
  1. У світі

Дональд Трамп погодиться сісти до в'язниці у разі тюремного вироку, — CNN

17:59, 3 червня 2024
Експрезидент США Дональд Трамп про можливе ув'язнення: Я не проти.
Дональд Трамп погодиться сісти до в'язниці у разі тюремного вироку, — CNN
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що він «не проти відсидіти потенційний тюремний термін або перебувати під домашнім арештом» після того, як його визнали винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації. Про це пише  CNN.

"Мене це влаштовує", - сказав Трамп, коли його запитали про потенційні покарання.

Екс-президент США вважає, що якщо його справді ув'язнять, він "не впевнений, що громадськість це витримає".

"Я думаю, що громадськості буде важко це витримати, знаєте, у певний момент настає переломний момент", – сказав Трамп.

Нагадаємо, що присяжні в суді Нью-Йорка визнали колишнього президента США Дональда Трампа винним у фальсифікації ділової документації з метою приховування суми у 130 тисяч доларів, виплаченої колишній актрисі кіно для дорослих Стормі Деніелс напередодні виборів 2016 року. 

Процес був історичним – Трамп став першим колишнім президентом, визнаним винним у кримінальному злочині.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа БЕБ, аудит НАБУ, створення ВАСУ та зміни до КПК – які питання назвали пріоритетними в МВФ

НАБУ чекає аудит, а БЕБ – реформа – про що розповіли у МВФ.

На вакантну посаду члена ВККС є 28 претендентів: список

Серед кандидатів - судді Верховного Суду, ВАКС, місцевих судів та судді у відставці.

Постанова Кабміну про застосунок Резерв+ існує, але опублікована не буде, що залишає під питанням його правовий статус

Комунікаційник з команди заступниці міністра оборони з питань цифровізації привідкрив завісу таємниці, чому постанову про Резерв+ так і не опублікували, та який правовий статус має застосунок.

Артем Ситник звільнився з НАЗК

Колишній директор НАБУ, який займав останнім часом посаду заступника голови НАЗК Артем Ситник залишив посаду.

За невиконання вимог посадових осіб Військовій поліції штрафуватимуть до 17 тисяч грн

В Україні створять новий орган – Військову поліцію, за невиконання запитів та вимог якої зможуть оштрафувати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео