Дональд Трамп погодиться сісти до в'язниці у разі тюремного вироку, — CNN

Експрезидент США Дональд Трамп про можливе ув'язнення: Я не проти.

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що він «не проти відсидіти потенційний тюремний термін або перебувати під домашнім арештом» після того, як його визнали винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації. Про це пише CNN.

"Мене це влаштовує", - сказав Трамп, коли його запитали про потенційні покарання.

Екс-президент США вважає, що якщо його справді ув'язнять, він "не впевнений, що громадськість це витримає".

"Я думаю, що громадськості буде важко це витримати, знаєте, у певний момент настає переломний момент", – сказав Трамп.

Нагадаємо, що присяжні в суді Нью-Йорка визнали колишнього президента США Дональда Трампа винним у фальсифікації ділової документації з метою приховування суми у 130 тисяч доларів, виплаченої колишній актрисі кіно для дорослих Стормі Деніелс напередодні виборів 2016 року.

Процес був історичним – Трамп став першим колишнім президентом, визнаним винним у кримінальному злочині.

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