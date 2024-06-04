Во Львове спасателям пришлось вытаскивать мужчину из фонтана

Мужчина упал в фонтан и травмировался.

Источник фото: dsns.gov.ua

Во Львове спасатели спасли мужчину, который упал в фонтан и получил травмы. Об этом сообщили в ГСЧС. Им поступило сообщение о несчастном случае, после чего они отправились на место происшествия.

По прибытии на место спасатели быстро вытащили пострадавшего из фонтана и передали его медицинским работникам, которые обеспечили ему первую медицинскую помощь. Затем пострадавший был доставлен в больницу для дальнейшего лечения.

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