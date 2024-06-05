В ожидании роста акцизов: эксперт ответил, что ждать от цен на АЗС в июле

Бензин подорожает на 1,50 грн, а дизельное топливо – на 1,85 грн, считает глава Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов.

Из-за увеличения в Украине с 1 июля 2024 акциза на топливо трейдерам придется поднять стоимость бензина на 1,5 грн за литр, дизельного топлива – на 1,85 грн за литр, а автогаза – на 6 грн за литр, считает глава Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук.

Как писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о повышении стоимости горючего. А именно законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу 11256-2, зарегистрированный в парламенте 29 мая 2024 года.

В проекте путем внесения изменений в пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 НК предложено установить на основные виды горючего следующие ставки акцизного налога:

на бензины – 359 евро за 1000 л,

на газойле (дизельное горючее) – 330 евро за 1000 л,

на сжиженный газ – 70 евро за 1000 литров.

Напомним, Верховная Рада 4 июня проголосовала в первом чтении законопроект 11090 о повышении акцизного налога и, соответственно, цен на табачные изделия.

Он предполагает, что акцизный налог на сигареты привязывается к евро, а не гривне. В 2025 году акциз вырастет на 23%, а затем 2016-2028 будет по +5%.

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