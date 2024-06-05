Народные депутаты Роман Бабий и Михаил Новиков инициировали законопроект об обновлении Хозяйственного кодекса

По мнению депутатов, просто отмена ХК не решит проблему.

Член Комитета Верховной Рады по правовой политике Роман Бабий сообщил, что вместе с народным депутатом Михаилом Новиковым инициировали законопроект об обновлении Хозяйственного кодекса Украины.

«Просто отменить его – простое решение, но не приведет ли это к еще большим проблемам при отсутствии качественного регулирования хозяйственных правоотношений?

Да, в значительной степени этот кодекс устарел, однако современные и цифровые вопросы хозяйственной деятельности могут быть урегулированы исключительно им», - сообщил он.

По его словам, целью наработки обновленного ХК должно стать:

- содействие интеграции украинского хозяйственного права в концепт европейского права;

- увеличение свободы предпринимательской деятельности и уменьшение вредных для бизнеса бюрократических процедур;

- четко сформированное представление о роли государства в регулировании экономической активности.

Роман Бабий отметил, что за концептуальную основу можно взять «функциональные» кодифицированные акты, которые находятся за рамками раздела «частное – публичное право».

«Примером такого акта является Хозяйственный кодекс Бельгии 2013, который выполнил функцию имплементации законодательства ЕС в бизнес-сфере. Именно этот подход наиболее подходит к нынешним условиям, когда Украина стремится к полноценному членству в Евросоюзе и для этого уже сейчас должна гармонизировать свое законодательство с европейским», - заявил нардеп.

Также он добавил, что может быть урегулирован в таком кодифицированном акте в форме Хозяйственного кодекса:

- имплементация в национальное законодательство Директив ЕС, в том числе Директивы о диджитализации в корпоративном праве;

- закрепление в кодексе принципов хозяйственной деятельности, нашедших свои отражения в судебной практике – противоречивого поведения, злоупотребления правами, концепта фиктивных по существу сделок, сознательно заключаемых должником в ущерб кредитору (выводу имущества);

- Концепция корпоративных правоотношений (разграничение субъектов хозяйствования от кооперативов, ОСМД, религиозных организаций и т.п.);

- регулирование расчетов цифровой валютой;

- более широкое регулирование правоотношений в IT сфере;

- защита деловой репутации и морального вреда субъекта хозяйствования (репутационный ущерб);

-право электронной экономики, электронная коммерция (взаимоотношения и оформление сделок по электронной почте, мессенджерам и т.п.);

- случаи "раскрытия корпоративной вуали" и возложение на бенефициарных владельцев ответственности субъектов хозяйствования и т.д.

По словам Романа Бабия, развитие технологий является и вызовом, и новыми возможностями для хозяйствующих субъектов и предпринимателей, а в области регулирования, к сожалению, законодатель отстает от новейших идей и внедрений.

«Поэтому все эти и другие вопросы должны быть воплощены в обновленном Хозяйственном кодексе Украины.

Убежден, что заинтересованные лица, в том числе представители бизнеса, научного сообщества могут присоединиться к этой идее, объединить свои знания, опыт для того, чтобы совместными усилиями наработать новую редакцию Хозяйственного кодекса Украины», - резюмировал нардеп.

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