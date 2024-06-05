Народні депутати Роман Бабій та Михайло Новіков ініціювали законопроект про оновлення Господарського кодексу

На думку депутатів, просто скасування ГК не вирішить проблеми.

Член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Роман Бабій повідомив, що разом з народним депутатом Михайлом Новіковим ініціювали законопроект про оновлення Господарського кодексу України.

«Просто скасувати його - просте рішення, але чи не призведе це до ще більших проблем за відсутності якісного регулювання господарських правовідносин?

Так, значною мірою цей кодекс застарів, проте сучасні та цифрові питання господарської діяльності можуть бути врегульовані виключно ним», - повідомив він.

За його словами, метою напрацювання оновленого ГК має стати:

- сприяння інтеграції українського господарського права в концепт європейського права;

- збільшення свободи підприємницької діяльності та зменшення шкідливих для бізнесу бюрократичних процедур;

- чітко сформоване уявлення про роль держави в регулюванні економічної активності.

Роман Бабій зазначив, що за концептуальну основу можна взяти «функціональні» кодифіковані акти, які перебувають за рамками поділу «приватне – публічне право».

«Прикладом такого акту є Господарський кодекс Бельгії 2013 р., який виконав функцію імплементації законодавства ЄС в бізнес-сфері. Саме цей підхід найбільше підходить до нинішніх умов, коли Україна прагне повноцінного членства в Євросоюзі і для цього вже зараз повинна гармонізувати своє законодавство із європейським», - заявив нардеп.

Також він додав, що може бути врегульоване в такому кодифікованому акті у формі Господарського кодексу:

- імплементація в національне законодавство Директив ЄС, в тому числі Директиви про діджиталізацію в корпоративному праві;

- закріплення в кодексі принципів господарської діяльності, які знайшли свої відображення у судовій практиці – суперечливої поведінки, зловживання правами, концепту фіктивних по суті угод, які свідомо укладаються боржником на шкоду кредитору (виведення майна);

- концепція корпоративних правовідносин (розмежування суб’єктів господарювання від кооперативів, ОСББ, релігійних організацій тощо);

- регулювання розрахунків цифровою валютою;

- більш широке регулювання правовідносин в IT сфері;

- захист ділової репутації і моральної шкоди суб’єкта господарювання (репутаційні збитки);

-право електронної економіки, електронна комерція (взаємовідносини та оформлення угод електронною поштою, мессенджерами тощо);

- випадки “розкриття корпоративної вуалі” та покладення на бенефіціарних власників відповідальності суб’єктів господарювання тощо.

За словами Романа Бабія, розвиток технологій є і викликом, і новими можливостями для суб’єктів господарювання та підприємців, а в галузі регулювання, на жаль, законодавець відстає від новітніх ідей та впроваджень.

«Тому всі ці та інші питання мають бути втілені в оновленому Господарському кодексі України.

Переконаний, що зацікавлені особи, в тому числі представники бізнесу, наукової спільноти, можуть приєднатися до цієї ідеї, об'єднати свої знання, досвід для того, щоб спільними зусиллями напрацювати нову редакцію Господарського кодексу України», - резюмував нардеп.

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