В НБУ сообщили, когда реальные заработные платы превысят довоенный уровень

Нацбанк сообщил, что уже через год реальные заработные платы превысят свой довоенный уровень и будут повышаться и дальше.

Фото: lv.tax.gov.ua

Национальный банк Украины сообщил, что в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем. Об этом сказано в инфляционном отчете НБУ.

Регулятор отмечает, что рост зарплат произойдет благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями.

«Трудности с поиском квалифицированных работников работодателями в условиях оживления экономической активности будут обусловливать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе. Поэтому уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем», - говорится в отчете.

Отмечается, что из-за несоответствия между спросом и предложением рабочей силы в начале 2024 года, как и в 2023 году, сохранялось давление в сторону повышения заработных плат как со стороны претендентов на работу, так и повышение зарплат работодателями. Зарплаты повышались высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на сайтах поиска работы.

Дальнейший рост зарплат в 2024 году вследствие усиления конкуренции за работников, особенно высококвалифицированных, подтверждается и планами предприятий. Кроме дефицита кадров, на повышении зарплат сказалось и повышение минимальной заработной платы (на 6% с января и еще почти на 13% с апреля 2024 года).

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