У НБУ повідомили, коли реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень

Нацбанк повідомив, що вже через рік реальні заробітні плати перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі.

Фото: lv.tax.gov.ua

Національний банк України повідомив, що у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі. Про це йдеться у інфляційному звіті НБУ.

Регулятор зазначає, що зростання зарплат відбудеться зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями.

«Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі», - сказано у звіті.

Зазначається, що через невідповідності між попитом та пропозицією робочої сили на початку 2024 року, як і в 2023 році, зберігався тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку претендентів на роботу, так і підвищення зарплат роботодавцями. Зарплати підвищувалися високими темпами, про що свідчать як непрямі показники оцінки доходів населення, так і підвищення зарплат у вакансіях та резюме на сайтах пошуку роботи.

Подальше зростання зарплат у 2024 році внаслідок посилення конкуренції за працівників, особливо висококваліфікованих, підтверджується й планами підприємств . Крім дефіциту кадрів, на підвищенні зарплат позначилося й підвищення мінімальної заробітної плати (на 6% із січня та ще майже на 13% із квітня 2024 року).

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