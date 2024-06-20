ДП «Дія» оголосило тендери на 9,79 млн грн і 6,15 млн грн, пов’язані, у тому числі, з обслуговуванням системи для доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного

Адміністратором інформаційно-комунікаційної системи для доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного, судячи з оголошених тендерів, є держпідприємство «Дія».

Як відомо, у Міністерстві оборони України стверджують, що мобільний застосунок «Резерв+» є Електронним кабінетом військовозобов'язаного.

«Постанова, яка врегульовує функціонування мобільного застосунку, прийнята 10 травня 2024 року. Інформація щодо постанови та її текст становить інформацію з обмеженим доступом, тому постанова не оприлюднювалась.

Також функціонування мобільного застосунку регулюється наказом Міністра від 29 квітня 2024 року про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного» - вказано на сайті Міноборони.

Відповідний наказ Міністра оборони також не публікувався.

Разом з тим, з тендерів, які оголосило державне підприємство «Дія», яке належить до сфери управління Мінцифри, випливає, що саме ДП «Дія» є адміністратором (технічним адміністратором), зокрема, інформаційно-комунікаційної системи для доступу до Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Так, 5 червня 2024 року, ДП «Дія» оголошена закупівля «послуги інформування за допомогою SMS-, Viber-, Email-, Push-повідомлень, блокування небажаного трафіку та авторизації по дзвінку».

«Закупівля проводиться з метою забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, технічним адміністратором / адміністратором яких визначено державне підприємство «ДІЯ» ( далі – ДП «ДІЯ»), зокрема:

- Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) та його складових, визначених постановою КМУ від 4 грудня 2019 р. № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг»;

- Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Освіта», відповідно до постанови КМУ від 10 березня 2021 р. № 184 «Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Освіта»»;

- інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста, відповідно до Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 10 травня 2024 р. № 523 (саме ця постанова КМУ, яка, власне регулює роботу «Резерв+» наразі засекречена – прим. ред.).

Послуги інформування за допомогою SMS необхідні для проведення верифікації номерів мобільних телефонів користувачів інформаційно-комунікаційних систем, технічним адміністратором/адміністратором яких визначено ДП «ДІЯ».

Закупівля оголошена за процедурою «відкриті торги».

Технічні вимоги до предмету закупівлі, якісні та кількісні показники визначені у додатку 5 до тендерної документації, розміщеної в електронній системі закупівель разом з оголошенням про проведення закупівлі за адресою.

В якості очікуваної вартості цієї закупівлі вказано – 9 790 000 грн.

Переможцем цього тендеру визначено ТОВ «ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ Україна» з пропозицією на суму 9 678 254,02 грн.

Також 14 червня ДП «Дія» оголосило тендер на послуги з надання доступу до мережі Інтернет, технічної підтримки та комплексного обслуговування із забезпеченням моніторингу та протидії інцидентам з інформаційної безпеки (захист від DDoS атак) для основних каналів. Про це свідчать дані на сайті ДП «Дія» і сайту «Прозорро». Очікувана вартість – 6 152 000 грн.

При цьому в оголошенні зазначається, що ДП «ДІЯ» є адміністратором (технічним адміністратором), зокрема, інформаційно-комунікаційної системи для доступу до Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

«ДП «ДІЯ» є адміністратором (технічним адміністратором), зокрема, таких інформаційних комунікаційних систем:

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія) та його складових;

Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації;

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема»;

Інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Для функціонування згаданих інформаційних комунікаційних систем, їх технічного супроводження та забезпечення діяльності, на ДП «ДІЯ» серед іншого покладено здійснення заходів щодо:

придбання апаратних засобів, необхідних для функціонування, вдосконалення, актуалізації та розвитку інформаційно комунікаційних систем;

укладення договорів на обслуговування технічної інфраструктури (центру обробки даних, мережі передачі даних тощо);

проведення технічних і технологічних заходів для забезпечення роботи інформаційно комунікаційних систем.

Враховуючи вищезазначене виникла потреба у проведенні закупівлі послуги з надання доступу до мережі Інтернет, технічної підтримки та комплексного обслуговування із забезпеченням моніторингу та протидії інцидентам з інформаційної безпеки (захист від DDoS атак) для основних каналів» - зазначає ДП.

14 червня 2024 року розпочато процедуру відкритих торгів. Технічні вимоги наведені у тендерній документації, розміщеній в електронній системі закупівель Прозорро за посиланням.

Слід зауважити, що у тому, що цим питанням займається ДП «Дія», немає якогось сюрпризу, адже відповідно до змін, внесених законом 10062 про цифровізацію військового обліку, надання громадянам України інформації відповідно до статті 9 Закону про Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» здійснюється згідно з Порядком ведення Реєстру, затвердженим Кабміном, та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні (інформаційно-комунікаційні) системи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відповідно до законодавства про електронну інформаційну взаємодію.

Тобто, через системи Міністерства цифрової трансформації.

Таким чином, надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про їх включення (невключення) до Реєстру «Оберіг» та відомостей про них, які внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (чим є, за твердженням Міноборони, «Резерв+»), має здійснюватися через інформаційно-комунікаційні системи Мінцифри відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» №1951-VIII. Власне, про це раніше писала «Судово-юридична газета», аналізуючи законопроект 10062.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 19 червня Кабмін опублікував уточнюючі зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Кабмін залишив згадку про можливість формування електронного військового квитка через Дію, хоча, як раніше повідомили у Мінцифрі, поки що така реалізація саме для е-ВОД у Дії не планується.

Разом з тим уряд знову з невідомих причин зовсім не згадав про додаток Резерв+.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.