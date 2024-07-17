«Железные солдаты» будут воевать на нуле: роботы проходят испытания

На «нуле» будут воевать роботы - генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Источник фото: mil.gov.ua

Роль беспилотных наземных и воздушных комплексов на поле боя стремительно растет, выполняя задачи от ударных и разведывательных до инженерных, логистических и эвакуационных. Министр обороны Рустем Умеров отметил, что инновационные проекты - это задача приоритетная, и работа в этом направлении набирает обороты. Об этом сообщили в Минобороны.

Сейчас один из инновационных проектов проходит испытания. Проект включает комплексное применение наземных и воздушных роботизированных систем для выполнения боевых задач. Специалисты отмечают, что реализация этого замысла является перспективой ближайшего будущего.

«Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ определили развитие роботизированных комплексов и их массовое применение одной из приоритетных задач. Речь идет о системных решениях и изменениях. Реалии войны диктуют новые требования. Должны очень быстро реагировать на вызовы времени, быть всегда на шаг впереди врага, максимально вкладываться в развитие инновационных инструментов войны, чтобы иметь больше возможностей на поле боя», - отметил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

На одном из полигонов ВСУ проводятся испытания комплексного применения беспилотных систем для интеграции «железных солдат» в общую систему боевых порядков войск. Здесь боевые задачи выполняют дроны-разведчики, дистанционно управляемые пулеметы на турелях, роботы-саперы и наземные роботы-логисты.

«Это уникальный опыт украинских оружейников и специалистов ИТ-сферы. Мы наблюдаем, как современные технологии меняют архитектуру боевых действий. Наша общая задача - предоставить нашим воинам как можно больше современных образцов вооружения и военной техники. Успешная реализация этого проекта и его масштабирование будет способствовать созданию передовой индустрии роботизированных систем в Украине. А главное, на фронте это будет спасать жизни наших воинов», - подчеркнул генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, в первом полугодии 2024 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВС Украины более 70 образцов беспилотных авиационных комплексов отечественного производства и почти 30 наземных роботизированных платформ.

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