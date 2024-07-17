«Залізні солдати» воюватимуть на нулі: роботи проходять випробування

На «нулі» воюватимуть роботи – генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Джерело фото: mil.gov.ua

Роль безпілотних наземних і повітряних комплексів на полі бою стрімко зростає, виконуючи завдання від ударних і розвідувальних до інженерних, логістичних і евакуаційних. Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що інноваційні проєкти – це завдання пріоритетне, і робота у цьому напрямку набирає обертів. Про це повідомили в Міноборони.

Наразі один з інноваційних проєктів проходить випробування. Проєкт включає комплексне застосування наземних і повітряних роботизованих систем для виконання бойових завдань. Фахівці зазначають, що реалізація цього задуму є перспективою найближчого майбутнього.

«Міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ визначили розвиток роботизованих комплексів та їхнє масове застосування одним з пріоритетних завдань. Йдеться про системні рішення і зміни. Реалії війни диктують нові вимоги. Маємо дуже швидко реагувати на виклики часу, бути завжди на крок попереду ворога, максимально вкладатися у розвиток інноваційних інструментів війни, щоб мати більше спроможностей на полі бою», — зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

На одному з полігонів ЗСУ проводяться випробування комплексного застосування безпілотних систем для інтеграції «залізних солдатів» у загальну систему бойових порядків військ. Тут бойові завдання виконують дрони-розвідники, дистанційно керовані кулемети на турелях, роботи-сапери та наземні роботи-логісти.

«Це унікальний досвід українських зброярів та фахівців ІТ-сфери. Ми спостерігаємо, як сучасні технології змінюють архітектуру бойових дій. Наше спільне завдання – надати нашим воїнам якомога більше сучасних зразків озброєння та військової техніки. Успішна реалізація цього проєкту та його масштабування сприятиме створенню передової індустрії роботизованих систем в Україні. А головне, на фронті це рятуватиме життя наших воїнів», – підкреслив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За інформацією Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, у першому півріччі 2024 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗС України понад 70 зразків безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва та майже 30 наземних роботизованих платформ.

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