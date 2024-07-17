Практика судів
  1. В Україні

«Залізні солдати» воюватимуть на нулі: роботи проходять випробування

21:37, 17 липня 2024
На «нулі» воюватимуть роботи – генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
«Залізні солдати» воюватимуть на нулі: роботи проходять випробування
Джерело фото: mil.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Роль безпілотних наземних і повітряних комплексів на полі бою стрімко зростає, виконуючи завдання від ударних і розвідувальних до інженерних, логістичних і евакуаційних. Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що інноваційні проєкти – це завдання пріоритетне, і робота у цьому напрямку набирає обертів. Про це повідомили в Міноборони.

Наразі один з інноваційних проєктів проходить випробування. Проєкт включає комплексне застосування наземних і повітряних роботизованих систем для виконання бойових завдань. Фахівці зазначають, що реалізація цього задуму є перспективою найближчого майбутнього.

«Міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ визначили розвиток роботизованих комплексів та їхнє масове застосування одним з пріоритетних завдань. Йдеться про системні рішення і зміни. Реалії війни диктують нові вимоги. Маємо дуже швидко реагувати на виклики часу, бути завжди на крок попереду ворога, максимально вкладатися у розвиток інноваційних інструментів війни, щоб мати більше спроможностей на полі бою», — зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

На одному з полігонів ЗСУ проводяться випробування комплексного застосування безпілотних систем для інтеграції «залізних солдатів» у загальну систему бойових порядків військ. Тут бойові завдання виконують дрони-розвідники, дистанційно керовані кулемети на турелях, роботи-сапери та наземні роботи-логісти.

«Це унікальний досвід українських зброярів та фахівців ІТ-сфери. Ми спостерігаємо, як сучасні технології змінюють архітектуру бойових дій. Наше спільне завдання – надати нашим воїнам якомога більше сучасних зразків озброєння та військової техніки. Успішна реалізація цього проєкту та його масштабування сприятиме створенню передової індустрії роботизованих систем в Україні. А головне, на фронті це рятуватиме життя наших воїнів»,  – підкреслив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За інформацією Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, у першому півріччі 2024 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗС України понад 70 зразків безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва та майже 30 наземних роботизованих платформ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія схвалила виділення Україні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ, зокрема прийняття закону про реформу БЕБ

Україна зможе отримати у вересні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ за Планом Ukraine Facility.

Електронне бронювання тепер доступне через портал Дія – Юлія Свириденко

На порталі Дія запустили електронне бронювання.

«Потяг стій, раз два» - член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко прокоментував рішення Держспецзв'язку, яким мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

У розпорядженні відсутні пропозиції щодо ремонтних бригад, які повинні це робити, і пропозиції щодо 100% бронювання технічного персоналу.

Курс долара та євро досяг нового історичного максимуму

Курс долара в обмінниках столиці склав 41,9 грн за долар, а євро – 45,9 грн.

Вартість газованої води зросте у 2,5 рази – Комітет рекомендував прийняти законопроект про акцизний податок на води

Згідно розрахунку Мінекономіки ціна на напої зросте приблизно 2,5 рази – у Комітеті стверджують, що йдеться про здоров’я громадян.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області