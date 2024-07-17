У Києві чоловік за 3 тисячі доларів допоміг внести військовозобов’язаного до системи «Шлях»

Зловмисник допоміг внести військовозобов’язаного до системи «Шлях» як волонтера, щоб той міг безперешкодно виїхати за межі України.

У Києві затримали чоловіка, який за 3 тисячі доларів допоміг внести військовозобов’язаного до системи «Шлях» як волонтера, щоб той міг безперешкодно виїхати за межі України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку за фактом сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України вчиненого за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 51-річний киянин посприяв військовозобов’язаному чоловіку, який мав намір виїхати за кордон, внесенню його даних до системи «Шлях» як волонтера. Це надавало йому право безперешкодно виїхати за межі України.

У ході контролю за вчиненням злочину зловмисника затримали під час зустрічі з «клієнтом» та отримання від нього 3 000 доларів.

Наразі затриманому повідомлено про підозру.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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