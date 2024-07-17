В Киеве мужчина за 3 тысячи долларов помог внести военнообязанного в систему «Шлях»

Злоумышленник помог внести военнообязанного в систему «Путь» как волонтера, чтобы тот мог беспрепятственно уехать за пределы Украины.

В Киеве задержали мужчину, который за 3 тысячи долларов помог внести военнообязанного в систему «Шлях» в качестве волонтера, чтобы тот мог беспрепятственно выехать за пределы Украины. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине по факту содействия незаконной переправке лица через государственную границу Украины совершенного по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 УК Украины)» , – говорится в сообщении.

Установлено, что 51-летний киевлянин помог военнообязанному мужчине, который намеревался уехать за границу, внесению его данных в систему «Шлях» в качестве волонтера. Это давало ему право беспрепятственно уехать за пределы Украины.

В ходе контроля за совершением преступления злоумышленник был задержан во время встречи с «клиентом» и получен от него 3 000 долларов.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.