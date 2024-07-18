У Києві оновлено ще один температурний максимум через аномальну спеку

Температура повітря 17 липня виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 35,6 градусів тепла.

Максимальна температура повітря в Києві 17 липня виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 35,6 градусів тепла. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Попередній рекордний показник 2016 року перевищений на 0,2 градусів.

«З початку липня у столиці зафіксовано вже 13 температурних рекордів», - йдеться в повідомленні.

За прогнозом синоптиків, найближчими днями спека повинна послабитися.

Додамо, що у Києві температура води в річці Дніпро перевищила рекорд 2010 року та наблизилася до 30 градусів.

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