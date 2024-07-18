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Ненсі Пелосі приватно сказала Джо Байдену, що він програє Дональду Трампу на виборах

09:55, 18 липня 2024
Колишня спікерка Палати представників послалася на дані останніх опитувань, згідно з якими, Байден не зможе перемогти на виборах президента.
Ненсі Пелосі приватно сказала Джо Байдену, що він програє Дональду Трампу на виборах
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Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі у приватній розмові із чинним президентом США Джо Байденом сказала йому, що, згідно з опитуваннями, він не зможе перемогти свого опонента Дональда Трампа на президентських виборах. Про це повідомляє CNN.

Вона також зазначила, що Байден може знищити шанси Демократичної партії на перемогу в Палаті представників, якщо продовжить балотуватися на другий термін.

За даними одного з джерел, глава Білого дому заперечив, сказавши Пелосі, що бачив опитування, які вказують на те, що він може перемогти.

Інше джерело повідомило, що Байден почав захищатися щодо опитувань.

Також повідомляється, що у якийсь момент Пелосі попросила давнього консультанті Байдена Майка Донілона вийти на зв'язок, щоб обговорити дані.

Цей телефонний дзвінок став другою розмовою між каліфорнійським законодавцем і президентом після дебатів.

Зазначається, що Пелосі та Байден також розмовляли на початку липня, проте невідомо, чи радила вона йому знятися з президентських перегонів під час цих перемовин.

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