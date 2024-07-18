Нэнси Пелоси приватно сказала Джо Байдену, что он проиграет Дональду Трампу на выборах

Бывшая спикер Палаты представителей сослалась на данные последних опросов, согласно которым Байден не сможет победить на выборах президента.

Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в частном разговоре с действующим президентом США Джо Байденом сказала ему, что, согласно опросам, он не сможет победить своего оппонента Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает CNN.

Она также отметила, что Байден может уничтожить шансы Демократической партии на победу в Палате представителей, если продлит баллотироваться на второй срок.

По данным одного из источников, глава Белого дома возразил, сказав Пелоси, что видел опросы, указывающие на то, что он может победить.

Другой источник сообщил, что Байден начал защищаться по поводу опросов.

Также сообщается, что в какой-то момент Пелоси попросила давнего консультанта Байдена Майка Донилона выйти на связь, чтобы обсудить данные.

Этот телефонный звонок стал вторым разговором между калифорнийским законодателем и президентом после дебатов.

Отмечается, что Пелоси и Байден также разговаривали в начале июля, однако неизвестно, советовала ли она ему сняться с президентской гонки во время этих переговоров.

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