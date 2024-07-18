Отказ от военной службы по религиозным убеждениям является уклонением от мобилизации — обзор практики КУС ВС

В обзоре отражены важнейшие правовые позиции и выводы по уголовному и уголовному процессуальному праву.

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного уголовного суда в составе ВС за июнь 2024 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые позиции и выводы по уголовному и уголовному процессуальному праву, среди которых следует выделить следующие.

В сфере уголовного права:

– указано, что пользование водительским удостоверением, полученным в установленном законом порядке, в который внесена заведомо недостоверная информация об управлении транспортными средствами соответствующей категории, является использованием заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины);

– акцентировано на том, что для наличия состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 197-1 УК Украины, достаточно факта самовольного занятия земельного участка в зонах особого режима использования земель, в частности, в пограничной полосе;

– установлено, что отказ от военной службы военнообязанным, принадлежащий религиозной организации, вероучение которой не допускает пользования оружием, является уклонением от призыва по мобилизации.

В сфере уголовного процессуального права:

– указано, что проведение осмотра щитового учета поставки воды, находящейся в подъезде дома, возможно без разрешения следственного судьи, поскольку такое помещение является общедоступным местом, а не собственностью или иным владением лица в понимании статей 233, 237 УПК Украины;

– констатировано, что разъяснение лицу его права на рассмотрение уголовного производства коллегиальным составом суда является дополнительной гарантией беспристрастного, справедливого судебного разбирательства и неотъемлемой составляющей права на защиту;

– акцентировано на том, что специальная конфискация применяется к орудию совершения преступления, а не к его отдельной части.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.