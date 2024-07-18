Защитных экранов пока не будет: какие меры планируют принять в метро Киева от падения пассажиров под поезда

В столичном метрополитене участились случаи падения пассажиров на пути – в июне 2024 года произошло три таких инцидента.
Как мы писали, киевляне зарегистрировали петицию с призывом установить защитные экраны на станциях метро из-за увеличения случаев попадания пассажиров под поезд.
Заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Кульбако рассказал, что планируют делать в метро, чтобы предотвратить падение людей на пути.
По его словам, в метрополитене разрабатывают дополнительные меры, чтобы снизить случаи падения пассажиров на пути метро. Об этом он отметил в комментарии «РБК-Украина».
В частности:
Также в метрополитене дополнительно прорабатывают вопросы возможности установки защитных экранов с учетом пассажиропотоков, конструктивных и архитектурно-планировочных характеристик станций.
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