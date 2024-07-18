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Защитных экранов пока не будет: какие меры планируют принять в метро Киева от падения пассажиров под поезда

09:41, 18 июля 2024
Только в июне 2024 года на пути упали уже три пассажира.
Защитных экранов пока не будет: какие меры планируют принять в метро Киева от падения пассажиров под поезда
Фото: Суспільне
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В столичном метрополитене участились случаи падения пассажиров на пути – в июне 2024 года произошло три таких инцидента.

Как мы писали, киевляне зарегистрировали петицию с призывом установить защитные экраны на станциях метро из-за увеличения случаев попадания пассажиров под поезд.

Заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Кульбако рассказал, что планируют делать в метро, ​​чтобы предотвратить падение людей на пути.

По его словам, в метрополитене разрабатывают дополнительные меры, чтобы снизить случаи падения пассажиров на пути метро. Об этом он отметил в комментарии «РБК-Украина».

В частности:

  • усилят информирование о правилах поведения пассажиров на платформе;
  • будут созданы дополнительные предупреждающие знаки (наклейки) по предосторожности при ожидании поезда на полу платформ отдельных станций перед ограничительной линией;
  • усилят визуальный контроль за состоянием пассажиров на контрольно-пропускных пунктах станций.

Также в метрополитене дополнительно прорабатывают вопросы возможности установки защитных экранов с учетом пассажиропотоков, конструктивных и архитектурно-планировочных характеристик станций.

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