Защитных экранов пока не будет: какие меры планируют принять в метро Киева от падения пассажиров под поезда

Только в июне 2024 года на пути упали уже три пассажира.

Фото: Суспільне

В столичном метрополитене участились случаи падения пассажиров на пути – в июне 2024 года произошло три таких инцидента.

Как мы писали, киевляне зарегистрировали петицию с призывом установить защитные экраны на станциях метро из-за увеличения случаев попадания пассажиров под поезд.

Заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Кульбако рассказал, что планируют делать в метро, ​​чтобы предотвратить падение людей на пути.

По его словам, в метрополитене разрабатывают дополнительные меры, чтобы снизить случаи падения пассажиров на пути метро. Об этом он отметил в комментарии «РБК-Украина».

В частности:

усилят информирование о правилах поведения пассажиров на платформе;

будут созданы дополнительные предупреждающие знаки (наклейки) по предосторожности при ожидании поезда на полу платформ отдельных станций перед ограничительной линией;

усилят визуальный контроль за состоянием пассажиров на контрольно-пропускных пунктах станций.

Также в метрополитене дополнительно прорабатывают вопросы возможности установки защитных экранов с учетом пассажиропотоков, конструктивных и архитектурно-планировочных характеристик станций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.