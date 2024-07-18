Прокурору ОГП, разоблаченного на получении взятки в размере $170 тысяч, избрали меру пресечения

ВАКС применил к прокурору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 4 млн грн залога.

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к прокурору, которого разоблачили на получении взятки в размере $170 тысяч.

Так, 18 июля следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, о применении меры пресечения к прокурору Офиса Генерального прокурора, разоблаченного на получении 170 тысяч долларов неправомерной выгоды за принятие решения о закрытии уголовного производства и снятии ареста с майя в пределах этого производства.

Суд частично поддержал позицию прокурора САП и применил к прокурору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 4 млн грн залога.

В случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; не отлучаться из города Киева, без разрешения следователя, прокурора и суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

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