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Прокурору ОГП, якого викрили на отриманні хабаря у розмірі $170 тисяч, обрали запобіжний захід

09:24, 18 липня 2024
ВАКС застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн грн застави.
Прокурору ОГП, якого викрили на отриманні хабаря у розмірі $170 тисяч, обрали запобіжний захід
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Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до прокурора, якого викрили на отриманні хабаря у розмірі $170 тисяч.

Так, 18 липня слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування запобіжного заходу до прокурора Офісу Генерального прокурора, якого викрили на одержанні 170 тисяч доларів неправомірної вигоди за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна, арештованого в межах цього провадження.

Суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення  4 млн грн застави.

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися із міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

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