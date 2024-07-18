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Кандидат Дональда Трампа офіційно прийняв номінацію на посаду віцепрезидента США

09:06, 18 липня 2024
Республіканець Джей Ді Венс офіційно прийняв номінацію на посаду віцепрезидента США.
Кандидат Дональда Трампа офіційно прийняв номінацію на посаду віцепрезидента США
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Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса своїм напарником, який балотуватиметься на посаду віцепрезидента. 

Республіканець Джей Ді Венс офіційно прийняв номінацію на посаду віцепрезидента США. Про це повідомляє Голос Америки.

Зокрема, більшу частину промови Джей Ді Венс присвятив своїй бабусі та необхідності відстоювання інтересів робочого класу.

Пообіцяв «зупинити комуністичний Китай від того, щоб він будував свій середній клас на спинах нашого середнього класу».

Кандидат розкритикував чинного президента США Джо Байдена, який «не хоче допомогти власним громадянам, а їде бозна-де по світу, щоб допомогти іншим».

«Разом ми зробимо все, щоб наші союзники внесли свою справедливу частку у забезпечення національної безпеки і безпеки у всьому світі. Разом ми будемо відправляти своїх дітей на війну тільки тоді, коли це буде абсолютно необхідно, але президент Трамп зробить так, щоб цього не потрібно було робити. Але якщо ми вдаримо, то ми вдаримо дуже сильно», - сказав політик.

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