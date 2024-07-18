Кандидат Дональда Трампа официально принял номинацию на должность вице-президента США

Республиканец Джей Ди Вэнс официально принял номинацию на должность вице-президента США.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп избрал сенатора от Огайо Джей Ди Венса своим напарником, который будет баллотироваться на должность вице-президента.

Республиканец Джей Ди Вэнс официально принял номинацию на должность вице-президента США. Об этом сообщает Голос Америки.

В частности, большую часть речи Джей Ди Вэнс посвятил своей бабушке и необходимости отстаивания интересов рабочего класса.

Пообещал «остановить коммунистический Китай от того, чтобы он строил свой средний класс на спинах нашего среднего класса».

Кандидат подверг критике действующего президента США Джо Байдена, который «не хочет помочь собственным гражданам, а едет где-то по миру, чтобы помочь другим».

«Вместе сделаем все, чтобы наши союзники внесли свою справедливую долю в обеспечение национальной безопасности и безопасности во всем мире. Вместе мы будем отправлять своих детей на войну только тогда, когда это будет совершенно необходимо, но президент Трамп сделает так, чтобы этого не нужно было делать. Но если мы ударим, то ударим очень сильно», - сказал политик.

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