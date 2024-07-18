Стало известно, в какой срок в ГНС подается жалоба на налоговое уведомление-решение

В какой срок в ГНС подается жалоба на налоговое уведомление-решение и можно ли подать такую ​​жалобу через электронный кабинет.

Главное управление ГНС в Запорожской области отмечает, что обжалование налоговых уведомлений-решений (укр. - ППР) или других решений контролирующих органов в административном порядке определено статьей 56 НКУ.

Согласно абзацам первым – вторым пункта 56.3 статьи 56 НКУ жалоба подается в контролирующий орган высшего уровня в письменной или электронной форме средствами электронной связи (при необходимости – с должным образом заверенными копиями документов, расчетами и доказательствами, которые налогоплательщик считает необходимым предоставить с учетом требований пункта 44.6 статьи 44 НКУ) в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​получения налогоплательщиком ППР или иного обжалуемого решения контролирующего органа.

Представление жалобы в электронной форме средствами электронной связи осуществляется налогоплательщиками, которые представляют отчетность в электронной форме и/или прошли электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, с соблюдением требований законов Украины от 22 мая 2003 года № 851-IV «Об электронных документах и электронный документооборот» и от 05 октября 2017 № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Жалобы на решения территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, подаются в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику. В жалобе налогоплательщик имеет право заявить о своем желании присутствовать лично или через своего представителя при рассмотрении жалобы, в том числе в режиме видеоконференции, а контролирующий орган обязан уведомить такого налогоплательщика о дате, времени и месте/способе рассмотрения жалобы не позднее чем за пять календарных дней до даты рассмотрения такой жалобы. Информация (сообщение) о рассмотрении контролирующим органом материалов жалобы в режиме видеоконференции направляется налогоплательщику в электронном виде в электронный кабинет. Отсутствие налогоплательщика (его представителя), уведомленного в предусмотренном пункте 56.3 статьи 56 НКУ порядка о дате, времени и месте/способе рассмотрения жалобы (в том числе в режиме видеоконференции), не является препятствием для рассмотрения жалобы (абзац четвертый пункта 56.3 статьи 56 НКУ ).

Если в соответствии с НКУ контролирующий орган самостоятельно определяет денежное обязательство налогоплательщика по причинам, не связанным с нарушением налогового законодательства, такой налогоплательщик имеет право на административное обжалование решений контролирующего органа в течение 30 календарных дней, следующих за днем ​​поступления НПР (решения ) контролирующего органа (пункт 56.12 статьи 56 НКУ).

В то же время в соответствии с абзацем третьим пунктом 56.3 статьи 56 НКУ в течение шести месяцев с даты истечения срока, установленного абзацем первым пункта 56.3 статьи 56 НКУ (10 рабочих дней), налогоплательщик имеет право подать жалобу вместе с ходатайством о возобновлении пропущенного срока на подачу жалобы в административном порядка и копиями подтверждающих документов уважительности причин его пропуска (при наличии). В жалобе может содержаться ходатайство о возобновлении пропущенного срока для подачи жалобы в административном порядке. ГНС, рассматривая ходатайство налогоплательщика, возобновляет пропущенный срок на подачу жалобы в административном порядке, если признает причины его пропуска уважительными.

Кроме того, сроки подачи жалобы на ППР или любое другое решение контролирующего органа могут быть продлены по правилам и по основаниям, определенным пунктом 102.6 статьи 102 НКУ (пункт 56.14 статьи 56 НКУ).

Порядок применения норм пунктов 102.6 – 102.7 статьи 102 главы 9 раздела ІІ Налогового кодекса Украины утвержден приказом Министерства финансов Украины от 20.10.2017 № 861.

Электронный кабинет обеспечивает возможность реализации налогоплательщиками прав и обязанностей, определенных НКУ и другими законами, контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы, и нормативно-правовыми актами, принятыми на основании и во исполнение НКУ и других законов, контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы, в том числе, путем, в частности, обеспечения возможности административного обжалования решений контролирующих органов, в том числе представления возражений на акт или справку, которыми оформлены результаты проверки, подачи жалобы на налоговое уведомление-решение или иное решение, действие или бездействие контролирующего органа или должностного лица контролирующего органа и т.п. (пункт 42 шт. 1.2 статьи 42 шт. 1 НКУ).

Меню «Переписка с ГНС» частной части Электронного кабинета позволяет плательщику отправить письмо (запрос и т.п.) в соответствующий орган ГНС, в том числе жалобу в ГНС. Форма подготовки такой корреспонденции предусматривает заполнение или выбор из предложенных реквизитов: регион, в котором расположен орган ГНС, орган ГНС, в который направляется письмо (запрос и т.п.), тип документа, тематика обращения, краткое содержание письма и сканированный документ, который необходимо загрузить ( файл должен быть в формате PDF с ограничением размера не более 5 МБ). Отправляемые письма можно просмотреть на вкладке «Исходящие документы» меню «Входящие/исходящие документы».

В течение одного рабочего дня после отправки письма в орган ГНС автор электронного письма сообщается о входящем регистрационном номере и дате регистрации запроса в органе ГНС, в который этот запрос направлен. Информация о получении и регистрации писем в органе ГНС пользователь может просмотреть во вкладке «Входящие» меню «Входящие/исходящие документы» частной части Электронного кабинета.

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