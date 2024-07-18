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Может ли работодатель уволить одинокую мать за прогул: ответ

08:48, 18 июля 2024
Увольнение одиноких матерей в случае наличия ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью по инициативе работодателя не допускается.
Может ли работодатель уволить одинокую мать за прогул: ответ
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Стало известно, возможно ли уволить с работы мать-одиночку, при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет, за совершение ею прогула. На этот вопрос ответила Государственная служба по вопросам труда.

Согласно требованиям части 3 статьи 184 КЗоТ Украины увольнения беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (до шести лет – часть шестая статьи 179), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью по инициативе работодателя не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.

Ранее мы писали, имеет ли право отец двух несовершеннолетних детей на компенсацию социального отпуска при увольнении.

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