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«Изолируюсь, но буду работать»: Джо Байден заболел коронавирусом

08:12, 18 июля 2024
Президент США в разгар предвыборной кампании инфицировался коронавирусом.
«Изолируюсь, но буду работать»: Джо Байден заболел коронавирусом
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Президент США Джо Байден заболел коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, Байден получил положительный тест после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе, где он должен был позже выступить на ежегодной конференции UnidosUS.

Белый дом подтвердил информацию и отметил, что Байден вакцинирован и имеет мягкие симптомы.

«Президент сегодня днем ​​обратился с симптомами верхних дыхательных путей, включая ринорею (насморк) и непродуктивный кашель, с общим недомоганием», - говорится в записке врача Байдена, предоставленной пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байден будет находиться на самоизоляции в резиденции в Делавере и будет выполнять обязанности главы государства.

«В среду днем ​​получил положительный результат теста на COVID-19, но чувствую себя хорошо» – написал американский лидер в соцсетях.

Байден поблагодарил всех за хорошие пожелания и сообщил, что будет находиться в изоляции, пока не поправится.

«И в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнять работу для американского народа», - отметил он.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что выйдет из президентской гонки только тогда, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

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