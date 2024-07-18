«Ізолююсь, але працюватиму»: Джо Байден захворів на коронавірус

Президент США у розпал передвиборної кампанії інфікувався коронавірусом.

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У президента США Джо Байдена діагностували захворювання на коронавірус. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, Байден отримав позитивний тест після свого першого заходу у Лас-Вегасі, де він мав пізніше виступити на щорічній конференції UnidosUS.

Білий дім підтвердив інформацію та зазначив, що Байден вакцинований і має м'які симптоми.

«Президент сьогодні вдень звернувся із симптомами верхніх дихальних шляхів, включаючи ринорею (нежить) та непродуктивний кашель, із загальним недомаганням», - йдеться у записці лікаря Байдена, наданої прес-секретарем Білого дому Карін Жан-П'єр.

Байден перебуватиме на самоізоляції у резиденції у Делавері та продовжуватиме виконувати обов'язки глави держави.

«У середу вдень отримав позитивний результат тесту на COVID-19, але почуваюся добре» - написав американський лідер у соцмережах.

Байден подякував всім за добрі побажання та повідомив, що перебуватиме в ізоляції, поки не одужає.

«І в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу», - зазначив він.

Раніше чинний президент США Джо Байден заявив, що вийде з президентських перегонів тільки тоді, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.

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