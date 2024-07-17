Джо Байден заявив, що вийде із президентських перегонів тільки за однієї умови

Чинний президент США зніметься з виборів тільки за умови захворювання.

Чинний президент США Джо Байден заявив, що вийде з президентських перегонів тільки тоді, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям. Про це він розповів у інтерв'ю BET.

«Якби виникла якась медична проблема, якби лікарі прийшли до мене і сказали, що у мене є те чи інше захворювання. Але я зробив серйозну помилку у всіх дебатах. Коли я спочатку балотувався, я сказав, що буду перехідним кандидатом і думав, що зможу передати естафету комусь іншому», — зазначив Байден.

Раніше стало відомо, що чинний президент США Джо Байден запевнив, що не планує знімати свою кандидатуру із президентських перегонів. Зокрема, він заявив, що вважає себе найкращим суперником для Дональда Трампа та має шанси перемогти його.

Також Байден заявив, що він «на коні», та готовий до нових дебатів з Трампом у вересні.

Додамо, що лідери комітету Демпартії США планують затвердити Байдена кандидатом на посаду президента вже в липні.

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