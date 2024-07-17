Джо Байден заявил, что выйдет из президентской гонки только при одном условии

Действующий президент США снимется с выборов только при условии заболевания.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что выйдет из президентской гонки только тогда, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. Об этом он рассказал в интервью BET.

«Если бы возникла какая-то медицинская проблема, если бы врачи пришли ко мне и сказали, что у меня есть то или иное заболевание. Но я совершил серьезную ошибку во всех прениях. Когда я сначала баллотировался, я сказал, что буду переходным кандидатом и думал, что я смогу передать эстафету кому-то другому», — отметил Байден.

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден заверил, что не планирует снимать свою кандидатуру с президентской гонки. В частности, он заявил, что считает себя самым лучшим соперником для Дональда Трампа и имеет шансы победить его.

Также Байден заявил, что он «на коне» и готов к новым дебатам с Трампом в сентябре.

Добавим, что лидеры комитета Демпартии США планируют утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле.

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