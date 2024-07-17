Практика судов
  1. В мире

Джо Байден заявил, что выйдет из президентской гонки только при одном условии

11:31, 17 июля 2024
Действующий президент США снимется с выборов только при условии заболевания.
Джо Байден заявил, что выйдет из президентской гонки только при одном условии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Действующий президент США Джо Байден заявил, что выйдет из президентской гонки только тогда, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. Об этом он рассказал в интервью BET.

«Если бы возникла какая-то медицинская проблема, если бы врачи пришли ко мне и сказали, что у меня есть то или иное заболевание. Но я совершил серьезную ошибку во всех прениях. Когда я сначала баллотировался, я сказал, что буду переходным кандидатом и думал, что я смогу передать эстафету кому-то другому», — отметил Байден.

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден заверил, что не планирует снимать свою кандидатуру с президентской гонки. В частности, он заявил, что считает себя самым лучшим соперником для Дональда Трампа и имеет шансы победить его.

Также Байден заявил, что он «на коне» и готов к новым дебатам с Трампом в сентябре.

Добавим, что лидеры комитета Демпартии США планируют утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты исправили чепуху в УПК, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию»

Некоторые нормы УПК содержат чепуху – Верховная Рада приняла закон об исправлении ошибок в Кодексе.

«По принципу таргетированной рекламы» – заместитель министра обороны объяснила, как из Реестра «Оберег» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь

По данным из профайла о возрасте, специальности и другим – в Минобороны объяснили, как с помощью Реестра «Оберег» определят тех, кого вызовут по повестке в первую очередь.

ВККС во время конкурса на должности судей апелляционных судов может обнародовать не только практические задания, но и правильные ответы на них

Участники конкурса, тем временем, обсуждают, улучшились условия конкурса или нет.

Верховная Рада увеличила месячный фонд для оплаты труда помощников народного депутата до 132,6 тысяч грн

Верховная Рада приняла постановление, инициированное Галиной Третьяковой, об увеличении месячного фонда для оплаты труда помощников народного депутата до 132,6 тысяч грн.

Верховная Рада поддержала освобождение медиа от ответственности за комментарии читателей, если их будут удалять в течение 3 дней после получения определения суда

Для онлайн-медиа могут упростить освобождение от ответственности за комментарии читателей, а также за недословное цитирование спикеров – Рада одобрила в первом чтении законопроект Ярослава Юрчишина.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області