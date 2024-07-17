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В ГПСУ назвали еще одну причину, почему мужчин могут не выпустить за границу

11:13, 17 июля 2024
3 17 июля мужчин не будут выпускать за границу, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого человека на розыск в полицию.
В ГПСУ назвали еще одну причину, почему мужчин могут не выпустить за границу
Фото: today.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 17 июля истек срок на обновление военно-учетных данных.

В связи с этим Государственная пограничная служба Украины напомнила, что с сегодняшнего дня наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

«Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме.

В случае его отсутствия пограничники отказывают в пересечении границы на выезд из Украины. Также основанием отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о предоставлении такого лица относительно розыска в Национальную полицию», - заявили в ГПСУ.

Также в ведомстве добавляют, что в военно-учетных документах мужчин, имеющих право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения из военного учета по состоянию здоровья, должна быть информация о получении такой отсрочки или справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

«Категории лиц, которым, в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины, разрешен выезд из Украины, в настоящее время не менялись», - добавили пограничники.

Напомним, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, как из Реестра «Оберіг» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь.

Ранее в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.

Добавим, в Минобороны утверждают, что ТЦК не может требовать прохождения ВЛК при явке лица для обновления данных.

Также известно, что суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК.

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