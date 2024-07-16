С 17 июля мужчин не будут выпускать из Украины без военного билета, — Госпогранслужба

Новые условия выезда касаются всех мужчин от 18 до 60 лет.

С 17 июля для мужчин от 18 до 60 лет изменятся условия выезда за границу. В частности, они не будут выпускаться из Украины без военного билета. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«С завтрашнего дня, с 00:00, в пунктах пропуска при выезде граждан за пределы Украины у мужчин от 18 до 60 лет мы начнем проверять наличие военно-учетных документов. Это касается всех граждан Украины мужского пола (возраст. – Ред.) 18-60», - отметил он.

Следовательно, если такого документа не будет, мужчине откажут в пересечении границы.

Спикер ГПСУ отметил, что граждане могут предоставить документы в любом формате - в виде книжки или временного удостоверения военнообязанного.

Это может быть документ в электронной форме. Для этого в Резерв+ должен быть сгенерирован QR-код, чтобы пограничники могли считать его.

Андрей Демченко добавил, что если у пограничников будут возникать сомнения относительно отображаемых в документе данных или сомнения в подлинности документа, то ГНСУ будет проверять информацию в системе «Оберіг».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 17 июля истекает срок на обновление военно-учетных данных.

Также сообщалось, может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП.

Ранее в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.

Добавим, в Минобороны утверждают, что ТЦК не может требовать прохождения ВЛК при явке лица для обновления данных.

Также известно, что суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК.

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