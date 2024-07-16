Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье мужчина предлагал пограничникам взятку, чтобы выехать в Румынию

23:51, 16 июля 2024
Чтобы беспрепятственно уехать за границу мужчина попытался предоставить инспектору неправомерное денежное вознаграждение.
На Закарпатье мужчина предлагал пограничникам взятку, чтобы выехать в Румынию
Фото: dpsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье во время пересечения границы гражданин предложил взятку пограничнику Мукачевского отряда, чтобы выехать в Румынию. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

23-летний закарпатец прибыл в пункт пропуска «Дьяково» грузовиком марки «Вольво». Во время пограничного контроля вместе с паспортом как основание для выезда за границу на период действия военного положения мужчина предоставил документы, свидетельствовавшие о внесении его в систему «Шлях». Правда, подтвердить цель своего выезда за границу водитель не смог.

«Чтобы беспрепятственно выехать за границу, мужчина попытался предоставить инспектору неправомерное денежное вознаграждение, на что получил категорический отказ и убедился в нулевой толерантности к коррупции представителя Госпогранслужбы», - говорится в сообщении.

Там также добавили, что об обнаружении признаков преступления предусмотренного ч.1 статьи 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» пограничники проинформировали сотрудников полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дела Окружного админсуда Киева разбросают по разным судам – Верховная Рада приняла закон

Каким именно судам будут передавать дела ликвидированного ОАСК определит ГСА, как и то, когда закон о передаче дел Окружного админсуда Киева вступит в силу.

Утверждена новая редакция Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах: текст изменений

В случае исполнения должником постановления о наложении штрафа в добровольном порядке работник аппарата суда должен проверить информацию о факте поступления уплаты.

Экономическое бронирование уже существует – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования ОО, а критерий зарплаты и уплаты налогов – для отдельных предприятий

Бронирование общественных организаций по критерию наличия иностранного финансирования поднимает вопрос, почему некоторые ОО выступают против экономического бронирования.

Освобождение от ответственности за СЗЧ и дезертирство в случае добровольного возвращения на службу – Верховная Рада одобрила законопроект

Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования мужчина добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности – законопроект принят за основу.

Офицеров, лишенных воинского звания в дисциплинарном порядке, смогут восстановить в звании при положительной аттестации – принят закон

Верховная Рада приняла закон, позволяющий восстановить военнослужащих в предыдущем воинском звании.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області