На Закарпатье мужчина предлагал пограничникам взятку, чтобы выехать в Румынию

Чтобы беспрепятственно уехать за границу мужчина попытался предоставить инспектору неправомерное денежное вознаграждение.

Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатье во время пересечения границы гражданин предложил взятку пограничнику Мукачевского отряда, чтобы выехать в Румынию. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

23-летний закарпатец прибыл в пункт пропуска «Дьяково» грузовиком марки «Вольво». Во время пограничного контроля вместе с паспортом как основание для выезда за границу на период действия военного положения мужчина предоставил документы, свидетельствовавшие о внесении его в систему «Шлях». Правда, подтвердить цель своего выезда за границу водитель не смог.

«Чтобы беспрепятственно выехать за границу, мужчина попытался предоставить инспектору неправомерное денежное вознаграждение, на что получил категорический отказ и убедился в нулевой толерантности к коррупции представителя Госпогранслужбы», - говорится в сообщении.

Там также добавили, что об обнаружении признаков преступления предусмотренного ч.1 статьи 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» пограничники проинформировали сотрудников полиции.

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