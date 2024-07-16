В Киеве отказались от кошения травы в парках, скверах и на бульварах: известна причина

Столица временно отказывается от кошения травы из-за аномальной жары.

Фото: facebook.com/zelenbud

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Директор Департамента защиты окружающей среды Александр Возный сообщил, что в связи с аномальной жарой в городе на уровне ведомства было принято решение временно отказаться от кошения травы на всех балансовых территориях КП УЗН.

«А это большинство парков и скверов столицы, множество других зеленых зон.

Также рекомендуем управляющим компаниям воздержаться от кошения на придомовых территориях», – заявил он.

Также он добавил, что отказ от кошения в жару:

Убережет работников от теплового удара;

Защитит газоны от повреждений, ведь скашивание при высокой температуре – высокий стресс для растительности;

Обеспечит более прохладную температуру грунта;

Сохранит влагу в земле.

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